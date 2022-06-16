Президент Литвы: освобождение от энергетического диктата завершит эру звонков в Москву

Президент считает, что санкции, согласованные с союзниками по НАТО, ограничивают экспорт российских энергоресурсов, от которых более всего зависит способность Кремля финансировать войну в Украине, однако в долгосрочной перспективе необходимо достичь освобождения стран ЕС и НАТО от энергетической зависимости от России.

"После освобождения стран Европы от российского энергетического диктата, появятся предпосылки для полной политической самостоятельности ЕС. Наконец-то завершится эра телефонных звонков со смиренными просьбами к Москве", - в четверг в своем ежегодном докладе заявил президент.

Г. Науседа утверждает, что важное достижение Литвы в этой сфере - завершенный в этом году с опережением сроков проект газопровода GIPL, который позволяет не только Литве и Польше, но и другим странам региона обеспечивать себя природным газом, используя терминалы и мощности по хранению газа друг друга.

Однако Г. Науседа призвал ускорить синхронизацию с европейскими электросетями и переориентацию на возобновляемые энергетические ресурсы.