Президент Литвы осудил покушение на премьер-министра Словакии

"Я решительно осуждаю покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. К таким актам насилия следует проявлять нулевую терпимость", - написал президент в своем аккаунте в социальной сети X в среду вечером.

Пожелав премьер-министру скорейшего выздоровления, Г. Науседа призывает провести тщательное расследование инцидента.

В среду словацкие СМИ сообщили о том, что на премьер-министра страны Р. Фицо было совершено покушение, в него стреляли.

В премьер-министра выстрелили перед зданием в Гандлове, где проходило заседание правительства, сообщило информационное агентство Словацкой Республики TASR.