Президент Литвы: основная задача НАТО сейчас - помочь Украине и остановить Россию

"Обязательства союзников мы видим везде – они охраняют наше небо, рядом с нами стоят военные союзников. Мы ценим готовность наших союзников защищать и оборонять каждый сантиметр Альянса, однако и сами серьезно относимся к вопросу безопасности. Сегодня Литва выделяет на оборону 2,75% ВВП, а в будущем мы готовы увеличить это число. Наши военные активно участвуют в международных миссиях НАТО", – сказал президент.