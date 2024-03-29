Президент Литвы: основная задача НАТО сейчас - помочь Украине и остановить Россию

 
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28 марта на церемонии, посвященной 20-летию вступления Литвы в НАТО, президент страны Гитанас Науседа обратился и к союзникам, поблагодарив их за единство и твердость в обязательствах коллективной обороны.

"Обязательства союзников мы видим везде – они охраняют наше небо, рядом с нами стоят военные союзников. Мы ценим готовность наших союзников защищать и оборонять каждый сантиметр Альянса, однако и сами серьезно относимся к вопросу безопасности. Сегодня Литва выделяет на оборону 2,75% ВВП, а в будущем мы готовы увеличить это число. Наши военные активно участвуют в международных миссиях НАТО", – сказал президент.

В своей речи он отметил, что основная задача НАТО на данный момент - помочь Украине и остановить Россию.

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