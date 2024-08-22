2024.08.22 15:52

Президент Литвы официально утвердил кандидатуру Кубилюса в ЕК

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, посредством которого одобрил кандидатуру Андрюса Кубилюса на пост члена Европейской комиссии (ЕК).

„Глава страны в соответствии с Конституцией, Законом о Правительстве Литвы, с учетом Договора Европейского союза и постановления Правительства Литовской Республики от 21 августа 2024 года одобрил кандидатуру А. Кубилюса на пост члена Еврокомиссии и направил письмо, подтверждающее это, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен“, - говорится в пресс-релизе Офиса президента.

В понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните представила коалиционному совету кандидатуру депутата Европарламента А. Кубилюса в Европейскую комиссию. По ее словам, это тот кандидат, по которому удалось найти консенсус с президентом.

Сам А. Кубилюс уверяет, что предложение он получил на прошлой неделе. Депутат Европарламента сообщил, что согласился взять на себя ответственность стать представителем Литвы в Европейской комиссии.

Кандидатуру еврокомиссара выдвигает правительство после согласования позиции с президентом и Сеймом.

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