Президент Литвы официально объявил, что идет на второй срок

В настоящее время Гитанас Науседа является самым популярным политиком в Литве.
По данным компании Vilmorus, 64,6 % респондентов положительно оценивают нынешнего президента, и лишь 16,4 % — отрицательно. Президент также занимает первое место в опросе о том, кто из политиков лучше всего представляет интересы избирателей.
В ходе своего выступления президент Гитанас Науседа рассмотрел тектонические изменения, произошедшие за первый срок его президентского правления.
"Многое произошло за эти четыре с половиной года. Произошло то, что мы не могли предсказать в 2019 году: пандемия, незаконные выборы в Беларуси, нелегальная миграция, война в Украине, рост цен на энергоносители. Однако, несмотря на эти вызовы, а может быть, даже благодаря им, Литва стала сильнее. Сегодня Литва стала сильнее и безопаснее и сделала большой шаг вперед в понимании потребностей более слабых членов общества. Сегодня было принято много решений, которые приблизили нас к модели государства всеобщего благосостояния, о которой я говорил в 2018-2019 годах", — сказал Г. Науседа.
"Все ли сделано? Нет. Можно ли сделать больше? Да. И когда я пошел на президентские выборы в 2019 году, вперед меня двигала вера в то, что мы сможем достичь этих целей сообща. Что эти цели слишком важные и всеобъемлющие, чтобы мы могли делать это по одиночки", — заверил он.
В прошлый раз Гитанас Науседа пришел на выборы с идеей государства всеобщего благосостояния. Он подчеркивал необходимость решения проблем социальной изоляции, давал понять, что будет активен не только во внешней, но и во внутренней политике, уверял, что сможет играть роль модератора между правящей партией и оппозицией, и обещал улучшить отношения с соседями.
В 2019 году Науседа выиграл президентские выборы, победив во втором туре Ингриду Шимонте. В первом туре за него проголосовали 44 139 396 избирателей, во втором — 881 495. Премьер-министр Ингрида Шимоните также намерен участвовать в предстоящих президентских выборах в качестве кандидата от консерваторов.
В настоящее время 5 политических партий объявили о том, что они выдвигают или поддерживают кандидатов на президентских выборах.
Как уже упоминалось выше, консерваторов на выборах будет представлять нынешний премьер-министр И.Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет член Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Партия регионов Литвы поддержит мэра Казлу-Руды Мантаса Варашку, Союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы — бывшего председателя Конституционного суда Дайнюса Жалимаса. Партия "Свобода и справедливость" объявила о выдвижении своего временного председателя Артураса Паулаускаса, однако пока он не сообщил, будет ли он баллотироваться.
Кроме того, известны имена 4-х самовыдвиженцев. Это: врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус, адвокат Игнас Вегеле и активист Антанас Кандротас, осужденный за мошенничество.
Президентские выборы в Литве состоятся в мае 2024 года.