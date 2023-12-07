Президент Литвы официально объявил, что идет на второй срок

В настоящее время Гитанас Науседа является самым популярным политиком в Литве.

По данным компании Vilmorus, 64,6 % респондентов положительно оценивают нынешнего президента, и лишь 16,4 % — отрицательно. Президент также занимает первое место в опросе о том, кто из политиков лучше всего представляет интересы избирателей.

"Я настроен и готов продолжить начатую работу. Я буду участвовать в выборах президента Литовской Республики в мае 2024 г.", — заявил президент на пресс-конференции.





В ходе своего выступления президент Гитанас Науседа рассмотрел тектонические изменения, произошедшие за первый срок его президентского правления.