Президент Литвы одобряет предложение о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам

„Президент стремится, чтобы для защиты государства и укрепления потенциала Литовской армии были привлечены все возможные средства, в том числе кассетные боеприпасы“, – сообщил советник главы государства Ридас Ясюленис в письменном ответе агентству Elta.
„Президент одобряет денонсацию Ословского договора по кассетным боеприпасам с дальнейшим координированием действий Литвы со своими союзниками“, – отметил он.
Однако, когда год был поднят вопрос о денонсации данного документа, Офис президента тогда отнесся к этому с долей скептицизма, отметив, что важно оценить возможную реакцию со стороны международного сообщества.
В пятницу Минобороны зарегистрировало проект постановления правительства, предлагающего денонсировать конвенцию, запрещающую применение кассетных боеприпасов.
Как отмечают в министерстве, выход из конвенции целесообразен для Литвы, поскольку с тех пор, как государство ратифицировало этот документ, ситуация с национальной безопасностью в корне изменилась. Отмечается, что большинство соседних стран в регионе не являются участниками конвенции – из стран, граничащих с Россией, на данный момент конвенцию ратифицировали только Литва и Норвегия.
В свою очередь министр национальной обороны Лауринас Кащюнас сообщил, что этот вопрос планируется представить на рассмотрение Правительства уже на этой неделе, а проект о денонсации конвенции должен быть внесен в Сейм 11 июля.
Сейм Литвы ратифицировал конвенцию по кассетным боеприпасам в декабре 2010 г.