Президент Литвы одобрил закон, упрощающий закупку продтоваров у литовских хозяйств

 
ELTA
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Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė sprendimą dėl dalyvavimo šalies vadovo rinkimuose
Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė sprendimą dėl dalyvavimo šalies vadovo rinkimuose
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В четверг президент Гитанас Науседа подписал принятые Сеймом поправки к закону о государственных закупках, которые узаконивают определение короткой цепочки поставок продовольственных товаров.

Как сообщает Офис президента, данные поправки позволят закупочным организациям – образовательным, медицинским и иным учреждения – упростить закупку продуктов питания непосредственно у литовских хозяйств.

Новое регулирование будет применяться к закупке продукции у микро-, малых и средних производителей.

"Мы делаем еще один важный шаг в развитии региональной экономики страны. Регулирование коротких цепочек поставок продуктов питания повысит жизнеспособность малых и средних хозяйств, повысит уровень занятости в наших регионах, а также будет способствовать более здоровому питанию с использованием свежих продуктов и отреагирует на проблемы изменения климата путем задействования укороченных логистических решений",– сказал президент.

Согласно результатам исследования, проведенного Службой госзакупок, на сегодняшний день в госзакупках, в сфере закупок продовольственных товаров, преобладают крупные поставщики (98%), тогда как общая стоимость договоров при закупках у кооперативов, фермеров, обществ и агропредприятий составляет лишь 2%.

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