Президент Литвы оценил уход Джо Байдена из предвыборной борьбы: это решение сильного лидера

„Я думаю, что это решение сильного человека, сильного лидера. На самом деле, дело не в недавнем давлении на президента Байдена с целью заставить его обдумать перспективу баллотироваться на второй срок, а в том, что человек очень целенаправленно и, я бы сказал, точно оценил текущую политическую ситуацию, оценил свои возможности и принял это смелое решение“, - в понедельник на Калварийском пограничном пункте журналистам сказал Г. Науседа.
Президент также поблагодарил Д. Байдена за его последовательное внимание к Балтийскому региону.
„Действительно хотелось бы поблагодарить президента Байдена за внимание к Балтийскому региону, за его очень активное участие в саммите НАТО в Вильнюсе, у нас также была прекрасная двусторонняя встреча, а также у нас была его замечательная, запоминающаяся речь в Вильнюсском университете“, - подчеркнул Г. Науседа.
„Это был лидер, который видел наш регион, очень хорошо понимал проблемы безопасности нашего региона и последовательно поддерживал и продолжит поддерживать Украину, я не сомневаюсь, до конца своего срока“, - добавил он.
Г. Науседа подчеркнул, что независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, Литва продолжит способствовать диалогу с этой страной.
„Глядя на выборы, мы, наверное, не будем сегодня гадать, какой кандидат победит на этих выборах. Главное, что Литва действительно и сможет, и будет хотеть, и приложит все усилия, чтобы наш диалог с администрацией США был эффективным, продуктивным и конструктивным, как это было в прошлом“, - подчеркнул президент.