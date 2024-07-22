Президент Литвы оценил уход Джо Байдена из предвыборной борьбы: это решение сильного лидера

„Я думаю, что это решение сильного человека, сильного лидера. На самом деле, дело не в недавнем давлении на президента Байдена с целью заставить его обдумать перспективу баллотироваться на второй срок, а в том, что человек очень целенаправленно и, я бы сказал, точно оценил текущую политическую ситуацию, оценил свои возможности и принял это смелое решение“, - в понедельник на Калварийском пограничном пункте журналистам сказал Г. Науседа.