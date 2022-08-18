"Во время беседы договорились, что государственный приоритет сейчас - защита литовских потребителей. На встрече договорились, что в ближайшие недели правительство подготовит средства для защиты интересов жителей и план их по защите в ситуации шоковых цен на электричество", – сообщает президентская служба.
Информационное агенство BNS сообщает, что в последние дни на бирже NordPool сформировались рекордно высокие цены на электричество, а один из независимых поставщиков объявил о прекращении своей деятельности (сначала этот поставщик в одностороннем порядке изменил планы всех своих клиентов).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприятие Perlas Energija прекращает деятельность: важная дата для клиентов - 28 августа что делать клиентам?
Perlas Energija прекращает деятельность. Поставлять...
Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян
В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии...
Президент Литвы обязал правительство защитить жителей от шока, связанного с ценами на электричество
В четверг утром состоялась встреча президента Литвы...
Полученное из банка сообщение поразило женщину: что значит эта плата?
Безналичный расчет у нас не новость. Мы пользуемся этой...
Советник президента Литвы сомневается, что ЕС договорится об ограничении выдачи виз россиянам
Старший советник президента Гитанаса Науседы по...