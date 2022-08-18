Президент Литвы обязал правительство защитить жителей от шока, связанного с ценами на электричество

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В четверг утром состоялась встреча президента Литвы Гитанаса Науседы с премьер-министром Ингридой Шимоните. После встречи сообщили, что главы страны обсуждали положение на рынке электроэнергии в Литве, а также рост цен на другие энергетические ресурсы.
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Во время беседы договорились, что государственный приоритет сейчас - защита литовских потребителей. На встрече договорились, что в ближайшие недели правительство подготовит средства для защиты интересов жителей и план их по защите в ситуации шоковых цен на электричество", – сообщает президентская служба.

Информационное агенство BNS сообщает, что в последние дни на бирже NordPool сформировались рекордно высокие цены на электричество, а один из независимых поставщиков объявил о прекращении своей деятельности (сначала этот поставщик в одностороннем порядке изменил планы всех своих клиентов).

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