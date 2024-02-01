Президент Литвы обсудил с Урсулой фон дер Ляйен требования фермеров, протестовавших в Вильнюсе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prezidentas Gitanas Nausėda ir EK pirmininkė Ursula von der Leyen. Roberto Dačkaus (LR kanceliarija) nuotr.
Prezidentas Gitanas Nausėda ir EK pirmininkė Ursula von der Leyen. Roberto Dačkaus (LR kanceliarija) nuotr.

Перед началом заседания Европейского совета президент Гитанас Науседа обсудил с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен требования фермеров, протестовавших в Вильнюсе на прошлой неделе.

Об этом глава страны сообщил на своей странице в Facebook.

"Накануне заседания Европейского совета в Брюсселе я обсуждал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы экологических требований, конкурентоспособности и чрезмерного регулирования, поднятые литовскими фермерами", - написал Г. Науседа в социальной сети.

"Сельское хозяйство является стратегической отраслью экономики не только Литвы, но и Евросоюза. В наших общих интересах поддерживать сильное сельское хозяйство, обеспечивать конкурентоспособность, обеспечение продовольствием и продовольственную безопасность", - сказал глава страны после того, как на прошлой неделе в Литве закончились, а в некоторых частях Европы продолжились массовые протесты фермеров.

Президент утверждает, что представил главе ЕК вопрос восстановления многолетних лугов, который "особенно остро стоит в Литве".

"Я призвал прислушаться к опасениям фермеров и вместе искать устойчивые решения, отвечая позициям как сельскохозяйственного сектора, так и сообществ, занимающихся защитой окружающей среды", - сказал Г. Науседа.

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