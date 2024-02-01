Президент Литвы обсудил с Урсулой фон дер Ляйен требования фермеров, протестовавших в Вильнюсе

Об этом глава страны сообщил на своей странице в Facebook.

"Накануне заседания Европейского совета в Брюсселе я обсуждал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы экологических требований, конкурентоспособности и чрезмерного регулирования, поднятые литовскими фермерами", - написал Г. Науседа в социальной сети.

"Сельское хозяйство является стратегической отраслью экономики не только Литвы, но и Евросоюза. В наших общих интересах поддерживать сильное сельское хозяйство, обеспечивать конкурентоспособность, обеспечение продовольствием и продовольственную безопасность", - сказал глава страны после того, как на прошлой неделе в Литве закончились, а в некоторых частях Европы продолжились массовые протесты фермеров.

Президент утверждает, что представил главе ЕК вопрос восстановления многолетних лугов, который "особенно остро стоит в Литве".