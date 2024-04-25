Президент Литвы: обществу все еще не хватает толерантности к однополым парам

"Когда говорят, что давайте приведем в порядок законы и отношение общества изменится – я не столь оптимистичен. И я думаю, что отношение общества нужно вырабатывать постепенно, и что общество действительно должно, если мы живем в цивилизованном обществе, это смотреть на этих людей, как на всех остальных людей, потому что они точно такие же", – заявил Г. Науседа в передаче "Кого выбрать? " радиостанции Žinių radijas в среду.