Президент Литвы обратился к россиянам с призывом не молчать и выступить против войны

"Ваше руководство в одностороннем порядке решило напасть на соседнюю страну. На страну, связанную с Россией тесными историческими и культурными связями. На народ, который вы называете братьями и сестрами. Эта война никому не нужна. Ни русским, ни украинцам, ни всему остальному миру", - говорится в распространенном в четверг обращении президента.

По словам Науседы, еще не поздно "остановить это преступление", предотвратить гибель тысяч невинных людей.

"Хотят ли русские войны? Я хочу верить, что нет. Не молчите. Не отворачивайтесь перед лицом несправедливости", - говорит он.

Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о начале военной операции в соседней стране.