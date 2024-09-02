2024.09.02 13:53

Президент Литвы об обвинениях в адрес Успасских: избиратели оценят, насколько можно доверять такому политику

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа

После того как на прошлой неделе лидеру Партии труда Виктору Успасских правоохранительные органы предъявили подозрения в рамках расследования о незаконном присвоении более 500 тыс. евро, президент Гитанас Науседа говорит, что на осенних выборах в Сейм граждане своими голосами оценят, насколько можно доверять таким политикам.

„Правоохранительные органы должны выполнять свою работу. Избиратели, конечно, тоже выполнят свой гражданский долг и оценят, насколько они могут доверять политику, которого обвиняют в подобных вещах“, - заявил в понедельник журналистам в Тракае Г. Науседа.

Глава страны отметил, что в настоящее время с проблемами сталкивается не только лидер Партии труда. Поэтому в ответ на заявления партнера по Коалиции мира, депутата Сейма Миндаугаса Пуйдокаса о том, что с В. Успасских якобы пытаются расправиться, президент отмечает, что с приближением выборов все события можно оправдать предполагаемым нападением оппонентов.

„Сегодня у всех партий или представителей всех партий есть проблемы с правоохранительными органами. И в таком случае, когда у тебя проблемы с правоохранительными органами, а выборы не за горами, очень легко сказать, что со мной расправляются“, - сказал Г. Науседа.

„Сейчас, до октября, все можно оправдать тем, что на меня нападают мои политические оппоненты“, - заключил он, отметив, что выборы „не отменяют необходимости выполнения правоохранительными органами своей работы“.

В четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что в рамках продолжающегося досудебного расследования по факту присвоения обманным путем чужого имущества очень высокой стоимости, злоупотребления служебным положением госслужащего в целях материальной или иной личной выгоды, фальсификации документов, когда это могло причинить большой ущерб, незаконного присвоения и использование документа, подозрения были предъявлены двум лицам. Один из них – бывший депутат Европарламента Виктор Успасских.

Меры пресечения для подозреваемых включают письменные обязательства о невыезде, изъятие личных документов. Также постановлениями прокурора в целях обеспечения возмещения возможного ущерба применяются временные ограничения прав собственности.

Вернувшись в Партию труда, В. Успасских на выборах в Сейм возглавляет список Коалиции мира. В коалицию помимо „трудовиков“ также входят Литовская христианско-демократическая партия и Партия жемайтов.

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