Президент Литвы об обвинениях в адрес Успасских: избиратели оценят, насколько можно доверять такому политику

„Правоохранительные органы должны выполнять свою работу. Избиратели, конечно, тоже выполнят свой гражданский долг и оценят, насколько они могут доверять политику, которого обвиняют в подобных вещах“, - заявил в понедельник журналистам в Тракае Г. Науседа.
Глава страны отметил, что в настоящее время с проблемами сталкивается не только лидер Партии труда. Поэтому в ответ на заявления партнера по Коалиции мира, депутата Сейма Миндаугаса Пуйдокаса о том, что с В. Успасских якобы пытаются расправиться, президент отмечает, что с приближением выборов все события можно оправдать предполагаемым нападением оппонентов.
„Сегодня у всех партий или представителей всех партий есть проблемы с правоохранительными органами. И в таком случае, когда у тебя проблемы с правоохранительными органами, а выборы не за горами, очень легко сказать, что со мной расправляются“, - сказал Г. Науседа.
„Сейчас, до октября, все можно оправдать тем, что на меня нападают мои политические оппоненты“, - заключил он, отметив, что выборы „не отменяют необходимости выполнения правоохранительными органами своей работы“.
В четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что в рамках продолжающегося досудебного расследования по факту присвоения обманным путем чужого имущества очень высокой стоимости, злоупотребления служебным положением госслужащего в целях материальной или иной личной выгоды, фальсификации документов, когда это могло причинить большой ущерб, незаконного присвоения и использование документа, подозрения были предъявлены двум лицам. Один из них – бывший депутат Европарламента Виктор Успасских.
Меры пресечения для подозреваемых включают письменные обязательства о невыезде, изъятие личных документов. Также постановлениями прокурора в целях обеспечения возмещения возможного ущерба применяются временные ограничения прав собственности.
Вернувшись в Партию труда, В. Успасских на выборах в Сейм возглавляет список Коалиции мира. В коалицию помимо „трудовиков“ также входят Литовская христианско-демократическая партия и Партия жемайтов.