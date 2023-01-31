"Действительно неприятный сюрприз с утра – обрушился Кедайняйский мост, вследствие чего у людей возникло много сложностей с сообщением. Но самое главное, что это могло представлять опасность для жизни и здоровья людей. (...) На самом деле техническое состояние моста плохое, Дирекция автомобильных дорог Литвы взяла на себя обязательство отремонтировать мост, и это должно было быть сделано еще в прошлом году. Это не сделано, сроки не соблюдены, поэтому произошло то, что произошло", – заявил журналистам в Кедайняй Г. Науседа.
Президент подчеркивает, что это не единственный в Литве мост в таком состоянии, представляющий опасность для жителей.
"Возможно было злоупотребление с превышением веса тяжелой техники, но это можно будет проверить только после оценки имеющейся видеозаписи. В любом случае проблема существует, и она гораздо масштабнее, а не только здесь, в Кедайняй. Таких мостов существует больше и никогда не знаешь, где подобные инциденты могут произойти в других местах", – сказал он.
Поэтому, подчеркивает Г. Науседа, необходимо уделять больше внимания регионам и выделять им больше финансовых ресурсов.
"Финансирование недостаточное, особенно с учетом того, что инфляционные процессы в последнее время ускорились, все дорожает, рабочая сила дорожает, материалы дорожают. Естественно, что предусмотренное финансирование – недостаточное. Поэтому, видимо, из этой истории придется сделать выводы и, в первую очередь, это даже станет своего рода символом", – сказал глава государства.
ELTA напоминает, что, по сообщению полиции, во вторник в Кедайняй обрушился мост через Невежис, движение по мосту запрещено.
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