Президент Литвы об идее отправки войск в Украину: думаю, что к этому предложению мы еще некоторое время не вернемся

"Была дискуссия о возможности размещения военных миссий на территории Украины, но это очень ранняя идея, поскольку ряд государств – и крупных государств – выступили категорически против этого предложения", – заявил в среду Г. Науседа.
Глава государства подчеркивает, что для того, чтобы предпринять подобные шаги, в первую очередь необходимо общее согласие. Поэтому, по его словам, возврата к этому вопросу пока, вероятно, не будет.
"Думаю, что к этому предложению мы еще некоторое время не вернемся, потому что по сути должно быть решение всех союзников, всех государств-единомышленников. Это должно быть совместное решение", – сказал президент.
"И в первую очередь надо говорить о том, что никакие решения не должны приводить к эскалации и давать России возможность для большего усложнения ситуации или открытых угроз государству НАТО. Мы должны этого избежать", – добавил он.
Однако Г. Науседа подчеркивает, что, если бы союзники согласились направить в Украину учебные военные миссии, в таком формате Литва была бы готова участвовать.
"Мы создали правовые предпосылки. Если такое решение будет принято в будущем – Сейм Литовской Республики принял решение о мандате на 100 человек, которые могут быть инструкторами на территории Украины. Но еще раз повторяю (…) – речь идет о подготовке украинских военных", – заявил глава государства.