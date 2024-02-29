Президент Литвы об идее отправки войск в Украину: думаю, что к этому предложению мы еще некоторое время не вернемся

"Была дискуссия о возможности размещения военных миссий на территории Украины, но это очень ранняя идея, поскольку ряд государств – и крупных государств – выступили категорически против этого предложения", – заявил в среду Г. Науседа.

Глава государства подчеркивает, что для того, чтобы предпринять подобные шаги, в первую очередь необходимо общее согласие. Поэтому, по его словам, возврата к этому вопросу пока, вероятно, не будет.

"Думаю, что к этому предложению мы еще некоторое время не вернемся, потому что по сути должно быть решение всех союзников, всех государств-единомышленников. Это должно быть совместное решение", – сказал президент.

"И в первую очередь надо говорить о том, что никакие решения не должны приводить к эскалации и давать России возможность для большего усложнения ситуации или открытых угроз государству НАТО. Мы должны этого избежать", – добавил он.