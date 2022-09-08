По словам главы страны, части Сообщества крайне сложно бороться с энергетическим шантажом Москвы, поскольку долгое время некоторые страны наивно доверяли России и страдали от "Стокгольмского синдрома".

"Сегодня мы живем совершенно в другой энергетической реальности, чем жили каких-то 8-9 месяцев назад. Хотя первые ростки выросли задолго до начатого вторжения в Украину. Было очевидно, что Россия будет все чаще использовать энергетику как средство шантажа не только Украины, но и всей Европы. И сегодня приходится констатировать, что некоторым государствам очень трудно справиться с этим шантажом и сегодня они платят очень высокую цену за свои, не побоюсь этого слова, наивность и иллюзии. А у некоторых даже, я думаю, был стокгольмский синдром", - сказал президент, приветствуя участников Форума регионов.

Глава страны отметил, что рост цен на энергоресурсы явно влияет на рекордную инфляцию в Литве и Европе, поэтому роль самоуправлений в борьбе с этим кризисом очень важна.

"Самоуправления, безусловно, могут внести свой вклад в решение проблемы энергоцен и уже вносят свой вклад", - отметил Г. Науседа.

ЭЛЬТА напоминает, что после того, как Россия начала войну в Украине и сократила поставки газа в Европу, цены на энергоносители в Европе значительно выросли.