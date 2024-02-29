Президент Литвы о закрытии еще двух пунктов на границе с Беларусью: железный занавес опускает Лукашенко, а не Литва

"Железный занавес опускает Лукашенко, а не Литва . Он опускает его уже четыре года. Прежде всего, тем, что выборы были нелегитимными, тем, что основные права человека были нарушены и продолжают массово нарушаться", – заявил Г. Науседа журналистам в четверг, одновременно отвечая на критику, высказанную лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской по поводу данного решения.

По мнению Г. Науседы, Беларусь стала инструментом России, напавшей на Украину, поэтому, подчеркивает президент, повод дистанцироваться от соседнего государства определенно есть.

"Это попросту плацдарм для враждебных действий против Украины. Всего этого достаточно, чтобы соседние государства дистанцировались от диктатора, это сделали Латвия и Польша. У них всего по одному пункту – у нас будет два пункта. На данный период этого достаточно", – сказал Г. Науседа, отметив, что принятые решения помогут решить вопросы контрабанды и санкций против Беларуси.