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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко еще раз доказывает, что Беларусь зависима от России, руководитель Литвы надеется на быстрые решения по секторным санкциям в отношении Беларуси.
Antrąją susitikimo dieną Putinas su Lukašenka plaukiojo laivu
Antrąją susitikimo dieną Putinas su Lukašenka plaukiojo laivu
© Scanpix

"Это еще раз прекрасно иллюстрирует, насколько Беларусь зависима от России, сколько различных связей установлено, и даже если иногда белорусский диктатор утверждает, что речь идет о какой-то защите независимости и о какой-то самостоятельности в той или иной сфере, нам не следует обманываться – мы должны хорошо понимать, что это государство всесторонне, во всех смыслах зависимо от России, и поэтому нам не стоит питать даже минимальные иллюзии", – сказал Г. Науседа журналистам в понедельник.

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"Мы должны всеми возможными цивилизованными средствами удержать белорусского диктатора от таких действий, с которыми мы столкнулись совсем недавно, и лучший способ это сделать – поднять цену таких действий до максимума, чтобы подобные действия стоили дорого и болезненно. Иного пути для изменения модели поведения просто нет", – добавил он.

Руководитель Литвы также сказал, что вскоре можно ожидать решения по секторным санкциям для Беларуси.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Хочу с удовлетворением отметить быстрое решение, которое принял Совет руководителей Европы некоторое время назад – реакция была быстрой, практически в течение 40 часов отреагировали на то, что случилось в Беларуси. Верю, что эта решимость и совершенно ясное осознание угроз пронизало иерархию ведомств Евросоюза. Поэтому решения вскоре будут", – сказал руководитель Литвы.

23 мая, после обеда, в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Беларуси. Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет приземлился в Минске, поскольку белорусские диспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности самолета. Позднее эта информация не подтвердилась.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС договорились запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны блока и призвали авиакомпании ЕС не летать в белорусском воздушном пространстве, а чтобы повысить давление на режим, ЕС рассматривает введение секторных санкций для Минска.

По данным, предоставленным BNS Департаментом миграции, у Р. Протасевича была национальная виза Литвы, он прибыл в страну на специальных гуманитарных основаниях для белорусов, а у С. Сапеги есть вид на жительство в Литве по причине обучения.

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