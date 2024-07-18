Президент Литвы о возможной победе Трампа: нашей задачей будет убедить продолжить трансатлантическую политику

Об этом он сказал перед началом саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, когда его спросили, обеспокоен ли он возвращением Д. Трампа в Белый дом.
„У меня был опыт общения с президентом Дональдом Трампом в предыдущий срок. Должен сказать, что мы приняли несколько важных решений внутри НАТО по укреплению Альянса и координации между партнерами. Поэтому я готов представить аргументы, почему присутствие США в Европе, в Балтийском регионе является лучшим сдерживающим фактором против российской агрессии. Я думаю, что это способствует стабильности всего региона“, - сказал журналистам Г. Науседа во время визита в Великобританию.
„Поэтому моя задача и, я думаю, задача моих коллег – если будет новая администрация США – убедить продолжать трансатлантическую политику. Потому что это очень важно для безопасности Европы, и Европа это прекрасно понимает“, - отметил он.
В четверг президент Литвы принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. В центре внимания саммита будут геополитические вызовы, война в Украине, вопросы безопасности и экономики, защита демократий, борьба с дезинформацией и гибридными угрозами, а также миграция. Лидеры стран Европейского союза совместно с главами других европейских государств обсудят вопросы укрепления сотрудничества между странами, входящими в Европейское политическое сообщество, указывает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.
На полях саммита также запланированы двусторонние встречи президента Литвы с европейскими лидерами.