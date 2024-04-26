Президент Литвы о возможности размещения ядерного оружия в Польше: это был бы элемент системы сдерживания

Г. Науседа не скрывал удивления, почему заявления Польши по поводу ядерного оружия привлекли столько внимания на международной арене. По словам президента, Варшава уже поднимала этот вопрос.

"Поэтому идея размещения ядерного оружия – это не подстрекательство к войне, не угроза для России, а это опять же тот самый элемент системы сдерживания, который должен сыграть роль действительно значимого сдерживающего фактора и силы", – сказал он.

"В последнее время действительно произошли события, которые увеличили присутствие военной мощи в нашем регионе, в частности, размещение тактического ядерного оружия. К сожалению, это реальность сегодняшнего дня – как в Калининградской области, так и, насколько нам известно, на территории Беларуси", – заявил журналистам Г. Науседа в ходе пятничных военных учений в Дирмишкес.

"Я был немного удивлен, что на это заявление президента Республики Польша отреагировали как на что-то новое", – признался президент.

"Мы не только говорили об этом аспекте, но и поделились своими мыслями о возможных последствиях этого аспекта. В любом случае мельница российской пропаганды крутится и естественно, что в таких случаях всегда слышны угрозы с их стороны. Но угрозы лишь показывают, что эта идея действительно является значимым сдерживающим фактором и естественно нервирует кремлевских политиков", – заключил Г. Науседа.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда также заверил, что возможность размещения ядерного оружия в Польше обсуждалась и ранее. Теперь эти обсуждения приобрели большую актуальность из-за действий России, сказал он.