Президент Литвы о визите Орбана в Москву: если действительно стремишься к миру, не пожимаешь руку кровавому диктатору

„Одностороннее решение премьер-министра Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС. Это вредит авторитету председательства Венгрии в Совете ЕС“, – написал Г. Науседа в соцсети X.

„Если действительно стремишься к миру, не пожимаешь руку кровавому диктатору, а прилагаешь усилия для поддержки Украины“, – подчеркнул президент.

В пятницу сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Визит В. Орбана состоялся через несколько дней после его визита в Киев.