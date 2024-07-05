2024.07.05 14:50

Президент Литвы о визите Орбана в Москву: если действительно стремишься к миру, не пожимаешь руку кровавому диктатору

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Orbanas atvyko į Maskvą susitikti su Putinu
Orbanas atvyko į Maskvą susitikti su Putinu
ФОТО: Socialinis tinklas X

Как утверждает президент Гитанас Науседа, визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву никоим образом не отражает позиций Евросоюза (ЕС). По мнению президента, для достижения настоящего мира в Украине необходимо поддерживать страну, борющуюся с российской агрессией, а не встречаться с „кровавым диктатором“.

„Одностороннее решение премьер-министра Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС. Это вредит авторитету председательства Венгрии в Совете ЕС“, – написал Г. Науседа в соцсети X.

„Если действительно стремишься к миру, не пожимаешь руку кровавому диктатору, а прилагаешь усилия для поддержки Украины“, – подчеркнул президент.

В пятницу сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Визит В. Орбана состоялся через несколько дней после его визита в Киев.

„В рамках своей миротворческой миссии В. Орбан прибыл в Москву“, – сообщил национальному информационному агентству MTI пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши, добавив, что венгерский лидер встретится там с В. Путиным.

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