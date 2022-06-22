Президент Литвы о транзите в Калининград: к угрозам России нужно относиться серьезно

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Россия, которая рассержена ограничениями транзита в Калининград, в течение переходного периода с марта сама смотрела на санкции сквозь пальцы.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Однако он подчеркнул, что эту ситуацию планируется обсудить на Европейском совете, и это будет делом не только Литвы, а всего Сообщества.

"Мне кажется, что сама Россия, ну, просто, может быть, смотрела на это применение санкций немного сквозь пальцы, думала, что, может быть, как-то кто-то, так сказать, сообщит. И сегодня мы видим, что да, люди в Калининградской области знали об этом мало, но, наверное, в обязанности литовских властей не входит объяснять калининградцам, что будет со дня Х - это должны были сделать российские власти, которые были прекрасно осведомлены о решениях, принятых ЕС", - заявил Науседа LRT в среду.

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Он также добавил, что к угрозам России нужно относиться серьезно, но это далеко не новость.

После того, как на прошлой неделе вступили в силу санкции Европейского союза, Литва ограничила транзит некоторых российских товаров в Калининград.

Из-за этих мер Москва начала угрожать Вильнюсу ответными мерами.

Реагируя на заявления Кремля, поддержку Литве выразили США и Германия.

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