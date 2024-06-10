Президент Литвы о результатах выборов в ЕП: из-за низкой явки нельзя сказать, что было отражено мнение всех жителей

„Результаты напрямую связаны с активностью участия. Наверное, неудивительно, что чем меньше участие, тем больше выигрывают определенные партии – так и произошло“, - сказал Г. Науседа журналистам в Пагегяе в понедельник.
„Вероятно, если бы отдельные партии так целенаправленно смотрели на то, что они могли найти положительного на этих выборах, социал-демократы, вероятно, смогли бы указать на тот факт, что они победили в абсолютном большинстве муниципалитетов. Однако такие партии, как Союз Отечества или Партия свободы, могли показать, что они показали хорошие процентные показатели, и Союз Отечества даже победил на этих выборах, чего нельзя отрицать“, - также отметил президент.
Однако, по мнению Г. Науседы, глядя на низкую явку на выборах, нельзя сказать, что эти результаты отражают мнение всех жителей Литвы.
„Участие 28 проц. не позволяет говорить о том, что мнение всех жителей было отражено. Но сами жители, не участвуя в выборах, дали этим 28 проц. возможность проголосовать“, - подчеркнул он.
Обратил внимание на усиление ультраправых сил
Оценивая итоги выборов в ЕП в европейском масштабе, Г. Науседа обратил внимание на усиление ультраправых политических сил.
„Влияние ультраправых партий возрастает. Хотя и не очень радикально, но все равно увеличивается, а это значит, что принимать совместные европейские решения будет еще труднее, чем раньше. Так что нам действительно будет не хватать этой хорошей, настоящей европейскости, и в самой Европе у нас возникнет довольно большая напряженность. Другой аспект – какой сигнал эти выборы посылают выборам в Сейм“, - рассуждал глава страны.
На завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент наибольшее количество мест получил Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.
По одному мандату получили Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.