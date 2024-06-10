Президент Литвы о результатах выборов в ЕП: из-за низкой явки нельзя сказать, что было отражено мнение всех жителей

„Участие 28 проц. не позволяет говорить о том, что мнение всех жителей было отражено. Но сами жители, не участвуя в выборах, дали этим 28 проц. возможность проголосовать“, - подчеркнул он.

„Влияние ультраправых партий возрастает. Хотя и не очень радикально, но все равно увеличивается, а это значит, что принимать совместные европейские решения будет еще труднее, чем раньше. Так что нам действительно будет не хватать этой хорошей, настоящей европейскости, и в самой Европе у нас возникнет довольно большая напряженность. Другой аспект – какой сигнал эти выборы посылают выборам в Сейм“, - рассуждал глава страны.