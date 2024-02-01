Президент Литвы о решении комиссии по служебной этике: надо прекратить развивать эту тему

"Я не чувствую, что сделал что-то неправильное, и считаю, что нам следует прекратить развивать эту тему", - заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

По словам Г. Науседы, он посетил Лондон в связи с церемонией инаугурации Карла III.

"Я побывал там не как турист, не для того, чтобы прокатиться по Лондону, я посещал его как глава государства и участвовал в важной церемонии инаугурации Карла III. Такие визиты всегда насыщены определенными элементами, внесен и культурный элемент", - сказал он.

Во вторник ГКСЭ постановила, что президент и посол Литвы в Великобритании, посетив мюзикл "Призрак оперы", нарушили Закон о согласовании общественных и частных интересов. Комиссия постановила, что посещение носило частный характер, при этом оплачено оно было за счет средств посольства.