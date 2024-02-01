Президент Литвы о решении комиссии по служебной этике: надо прекратить развивать эту тему

"Я не чувствую, что сделал что-то неправильное, и считаю, что нам следует прекратить развивать эту тему", - заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
"Я побывал там не как турист, не для того, чтобы прокатиться по Лондону, я посещал его как глава государства и участвовал в важной церемонии инаугурации Карла III. Такие визиты всегда насыщены определенными элементами, внесен и культурный элемент", - сказал он.
Во вторник ГКСЭ постановила, что президент и посол Литвы в Великобритании, посетив мюзикл "Призрак оперы", нарушили Закон о согласовании общественных и частных интересов. Комиссия постановила, что посещение носило частный характер, при этом оплачено оно было за счет средств посольства.
В результате расследования было сделано заключение о том, что президент Г. Науседа воспользовался своим статусом и положением в личных целях – для получения билетов на спектакль. Билеты на спектакль для президента и его супруги также следует считать незаконным подарком, что запрещено Законом о согласовании общественных и частных интересов.
Посещение театра президентом, послом и их супругами в мае 2023 года было оплачено за счет средств посольства. По словам председателя ГКСЭ, билеты на мероприятие стоили более 1600 евро.
Спустя более чем четыре месяца после спектакля Э. Баярунас оплатил все билеты из своих личных средств.