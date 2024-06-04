2024.06.04 14:19

Президент Литвы о решение Сейма по вопросу осведомителя ДГБ: немного смешно и грустно

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Это немного смешно и грустно, говорит президент Гитанас Науседа, оценивая решение Сейма утвердить выводы комиссии, расследовавшей историю осведомителя Департамента государственной безопасности (ДГБ). По мнению Науседы, парадоксально, что парламент, имеющий низкое доверие общества, оценивает Офис президента, в отношении которой настроения граждан совершенно иные.

"Знаете, мне кажется, что народ Литвы на прошедших выборах уже очень четко выразил свое мнение по вопросу усилий комиссии Бакаса. Немного смешно и грустно, что институт, к которому литовский народ имеет самый низкий уровень доверия, оценивает институт, уровень доверия литовского народа к которому самый высокий. Выводы делайте сами", - заявил Г. Науседа журналистам после того, как проголосовал на досрочных выборах в Европарламент во вторник.

Во вторник Сейм утвердил выводы парламентской комиссии, которая рассматривала историю информатора ДГБ и вызвала острые политические дискуссии.

В конце марта комиссия Сейма, изучавшая историю информатора Департамента государственной безопасности (ДГБ) Томаса Гайлюса, обнародовала заключение парламентского расследования. В нем утверждается, что глава ДГБ Дарюс Яунишкис помогал тогдашнему кандидату Гитанасу Науседе, собирая разведывательную информацию о его окружении. Также утверждается, что президент нарушил положения присяги, отказавшись от дачи показаний перед следственной комиссией.

Не явившись на заседание комиссии для дачи объяснений и не ответив на вопросы в письменной форме, Г. Науседа препятствовал Сейму в выполнении его конституционных функций. В дополнение, таким образом президент нарушил Конституцию и положения присяги об уважении и соблюдении закона.

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