Президент Литвы о размещении в Беларуси ядерного оружия: это еще один способ запугивания

"Я думаю, что это еще один способ запугивать и дестабилизировать ситуацию в нашем регионе", - в четверг в Алитусе журналистам сказал Г. Науседа.
Хотя угрозы России применить ядерное устройство не имеют под собой никаких оснований, по словам президента, Литва должна и впредь уделять большое внимание национальной обороне.
"Я действительно не думаю, что эти угрозы имеют какое-либо основание, и это действительно может быть сделано. Но еще раз повторяю: мы должны уделять большое внимание нашей безопасности", - сказал президент, подчеркнув, что риторика и действия России становятся весомым аргументом для требования большего внимания НАТО к восточному флангу Альянса.
"Для нас это становится дополнительным и очень важным аргументом при разговоре с нашими партнерами по НАТО о том, что мы должны уделять еще больше внимания восточному флангу НАТО и ни в коем случае не должны говорить о том, что война России в Украине отвлекла ее ресурсы и якобы по этой причине ситуация в Литве или на восточном фланге НАТО становится стабильнее, лучше и угрозы уменьшаются. Это очень неправильная оценка ситуации. Я бы сказал, что происходят диаметрально противоположные вещи", - сказал Г. Науседа.
В субботу по государственному телевидению В. Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.
Путин неоднократно делал плохо завуалированные угрозы применить ядерное оружие в Украине, возрождая страхи времен Холодной войны.
Он также заявил, что применит боеприпасы с обедненным ураном, если Киев получит такие боеприпасы с Запада, после того как Великобритания предложила поставлять их Украине.
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