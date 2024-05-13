Президент Литвы о предстоящей "очной ставке" с премьером: готов твердо бороться за победу во втором туре

"Я могу сказать вот что: да, я хотел победить в первом туре. Но, судя по всему, будет второй тур. Я готов твердо бороться за победу во втором туре и думаю, что удастся это сделать", - сказал Г. Науседа журналистам в избирательном штабе.
Он повторил, что считает, что во втором туре встретится с кандидатом от консерваторов Ингридой Шимоните – так же, как и пять лет назад. Однако президент отметил, что на этот раз ситуация может быть иной.
"Но вы, наверное, помните результаты 2019 года – я тогда стартовал с худшей позиции. Но, несмотря на это, я закончил успешно. Сейчас моя стартовая позиция намного лучше, чем была пять лет назад", - сказал глава страны.
"Мы оба действующие чиновники: я президент, она премьер-министр. Люди, наверное, смогут оценить мою пятилетнюю работу, ее четырехлетнюю работу и сделать свои выводы", - добавил он.
Он считает, что иногда говорил со своими оппонентами слишком дипломатично: консерваторы, очевидно, позволяют себе слишком много
Обеспечив себе место во втором туре, Г. Науседа еще раз дал оценку своим отношениям с политическими оппонентами консерваторами. Он признал, что избирательная кампания могла бы быть "более цивилизованной и не оставить такого неприятного привкуса".
"Есть определенные границы. Действительно, эта партия иногда позволяет себе явно слишком многое – их реакции абсолютно истеричны и необоснованны. Поэтому лучший способ борьбы с этим – четко это назвать. Возможно, я иногда слишком дипломатичен. Теперь буду делать так, как думаю", - заверил Г. Науседа.
После подсчета голосов 1509 из 1895 избирательных участков премьер-министр И. Шимоните, претендующая на пост президента, занимает второе место после нынешнего руководителя страны Г. Науседы.
По данным Главной избирательной комиссии, Г. Науседа набрал 46,31 проц. голосов избирателей, И. Шимоните – 16,20 проц.
В воскресенье прошли президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Чтобы проголосовать на выборах главы страны, к урнам для голосования пришли 59,37 проц. граждан.
За пост главы страны боролись 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.