Президент Литвы о предстоящей "очной ставке" с премьером: готов твердо бороться за победу во втором туре

"Я могу сказать вот что: да, я хотел победить в первом туре. Но, судя по всему, будет второй тур. Я готов твердо бороться за победу во втором туре и думаю, что удастся это сделать", - сказал Г. Науседа журналистам в избирательном штабе.

Он повторил, что считает, что во втором туре встретится с кандидатом от консерваторов Ингридой Шимоните – так же, как и пять лет назад. Однако президент отметил, что на этот раз ситуация может быть иной.

"Но вы, наверное, помните результаты 2019 года – я тогда стартовал с худшей позиции. Но, несмотря на это, я закончил успешно. Сейчас моя стартовая позиция намного лучше, чем была пять лет назад", - сказал глава страны.