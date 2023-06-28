28 июня 2023 г. 10:43

Президент Литвы о появлении Пригожина в Беларуси: это не останется без ответа

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что отношение союзников Литвы к угрозам восточному флангу НАТО становится похожим. На это, по его словам, повлияли и беспорядки в России, вызванные наемниками группы "Вагнер" в минувшие выходные, — по словам главы государства, также меняется и позиция тех стран, которые до этого относились к ситуации с некой осторожностью.

"Меня радует, что наше понимание того, что происходит на Востоке, сближается. Те государства, которые относились к событиям с некой осторожностью и предсказывали их, теперь меняют свое мнение. Аналогичное отношение и к тому, что произошло в минувшие выходные и какие будут последствия для безопасности восточного региона – в первую очередь, для восточного фланга НАТО", – заявил Г. Науседа во вторник вечером после встречи с лидерами стран НАТО в Гааге.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что отъезд главаря "Вагнера " Е. Пригожина в Беларусь создает дополнительные вызовы для безопасности региона.

Нет никакого сомнения, что появление как самого Пригожина, так и части его армии в Беларуси действительно осложняет ситуацию с безопасностью. Сегодня еще рано говорить о том, что это за подразделения и куда они будут направлены – это также подчеркивает и генсек НАТО. Но их присутствие уже само по себе является фактором, усугубляющим нашу ситуацию с безопасностью", — заявил президент.

Gitanas Nausėda

"Добавим ко всему прочему агрессивную риторику, которую позволяют себе и Александр Лукашенко, и Владимир Путин, добавим планы размещения тактического ядерного оружия — не просто планы, но эти планы уже осуществляются", — так охарактеризовал геополитические угрозы Г. Науседа.

Такие обстоятельства, подчеркнул президент, заставляют Литву и впредь решительно посылать своим союзникам сигналы о соответствующем ответе на возникающие вызовы безопасности.

"Все это, безусловно, заставляет нас, в первую очередь, поднимать и посылать нашим партнерам определенные сигналы о том, что это не может оставаться без ответа. И это не останется без ответа. Думаю, что это станет одной из тем обсуждения в Вильнюсе – именно этот фактор ситуации с безопасностью в новом свете", – заключил лидер государства.
Президент Гитанас Науседа во вторник посетил Гаагу, где вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами стран-союзников обсудили ключевые вопросы предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе и поддержку Украины.

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