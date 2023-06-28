Президент Литвы о появлении Пригожина в Беларуси: это не останется без ответа

"Меня радует, что наше понимание того, что происходит на Востоке, сближается. Те государства, которые относились к событиям с некой осторожностью и предсказывали их, теперь меняют свое мнение. Аналогичное отношение и к тому, что произошло в минувшие выходные и какие будут последствия для безопасности восточного региона – в первую очередь, для восточного фланга НАТО", – заявил Г. Науседа во вторник вечером после встречи с лидерами стран НАТО в Гааге.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что отъезд главаря "Вагнера " Е. Пригожина в Беларусь создает дополнительные вызовы для безопасности региона.

Нет никакого сомнения, что появление как самого Пригожина, так и части его армии в Беларуси действительно осложняет ситуацию с безопасностью. Сегодня еще рано говорить о том, что это за подразделения и куда они будут направлены – это также подчеркивает и генсек НАТО. Но их присутствие уже само по себе является фактором, усугубляющим нашу ситуацию с безопасностью", — заявил президент.