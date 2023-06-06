Президент Литвы о подрыве плотины Каховской ГЭС: у действий России нет никаких пределов

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Президент Гитанас Науседа говорит, что подрыв плотины Каховской ГЭС свидетельствует о том, что у действий России больше нет никаких пределов. По его словам, Россия, занимающаяся шантажом в отношении Запорожской АЭС, может вообще не остановиться.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Marius Morkevičius

"Глядя на то, что делает Россия, уже невозможно представить, где пределы, где пределы человечности, где пределы здравого смысла. Хотя о здравом смысле вообще сложно говорить с февраля прошлого года", — заявил глава государства журналистам во время визита в Братиславу во вторник.

По словам президента, последние акты российской агрессии наносят невообразимый ущерб людям и природе.

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"Это влечет за собой колоссальные последствия не только для жизни людей, но и для окружающей среды, для природоохраны. Потом начинаешь думать, что, может быть, уже и не табу тот шантаж из-за Запорожской АЭС, который Россия постоянно пытается навязать остальному цивилизованному миру. Это военные преступления, это преступления агрессии, и я думаю, что рано или поздно те, кто позволяет себе совершать такие преступления, окажутся с опущенной головой на скамье подсудимых и понесут ту ответственность, которую они должны понести", – отметил Г. Науседа.

В ночь с понедельника на вторник российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области. Этот факт подтвердили представители Южного оперативного военного командования Украины.

Военное командование Херсонской области заявило, что после проведенного россиянами подрыва плотины Каховской ГЭС вода достигнет критического уровня в течение пяти часов.

После этого инцидента президент Украины Владимир Зеленский принял решение созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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