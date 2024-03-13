Президент Литвы о литовских политиках, включенных в список нежелательных лиц в России: мы добились результата

"Я думаю, что это оценка нашей правильной внешней политики, таков мой ответ. Если Россия нервничает по поводу наших действий, значит, мы добились результата", - в среду во Франции прокомментировал журналистам Г. Науседа.

"Ответные действия – это наши единство и решения относительно Украины, это лучший "подарок", который мы можем сделать кремлевскому режиму", - ответил глава страны на вопрос, какими будут ответные действия.