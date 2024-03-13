Президент Литвы о литовских политиках, включенных в список нежелательных лиц в России: мы добились результата

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Президент Гитанас Науседа утверждает, что появившийся в публичном пространстве список нежелательных лиц МИДа России является оценкой правильной внешней политики стран Балтии.

"Я думаю, что это оценка нашей правильной внешней политики, таков мой ответ. Если Россия нервничает по поводу наших действий, значит, мы добились результата", - в среду во Франции прокомментировал журналистам Г. Науседа.

"Ответные действия – это наши единство и решения относительно Украины, это лучший "подарок", который мы можем сделать кремлевскому режиму", - ответил глава страны на вопрос, какими будут ответные действия.

Во вторник МИД России запретил въезд в страну 347 гражданам стран Балтии. Среди них оказались премьер-министры, министры, парламентарии, общественные деятели и журналисты.

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