Президент Литвы о кандидате в еврокомиссары: в публичном пространстве вопрос поднимается упрощенно

„Мне немного странно, что в последнее время это превратилось в какую-то странную дискуссию. Комиссар Ландсбергис, иначе мы не будем продолжать дискуссию. Я считаю, что это немного неконструктивный подход. Я не думаю, что такое отношение сформировалось в Правительстве или где-то еще. Мне просто кажется, что этот вопрос в публичном пространстве поднимается плоско или упрощенно“, - сказал журналистам в понедельник Г. Науседа.
„Давайте поймем одно: портфель, о котором мы говорим, по формуле партийного распределения достался премьер-министру Эстонии Кае Каллас. Таких портфелей, управляющих внешней политикой, практически больше не осталось, либо они притянуто связаны с внешней политикой. Поэтому я думаю, что Литва могла бы прекрасно ориентироваться на экономические портфели, которые не менее важны“, - продолжил он.
„Эти портфели позволят представителю Литвы, посланнику Литвы реально участвовать в важных европейских проектах. Но если связывать это с кандидатурой Габриэлюса Ландсбергиса, то для меня экономика вряд ли совместима со сферой интересов господина Габриэлюса Ландсбергиса“, - добавил глава страны.