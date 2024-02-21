Президент Литвы о гражданстве Рид: вскоре появится возможность принять решение

"Ситуация в корне изменилась. Мы долго ждали подтверждения заслуг Рид перед Литвой. сейчас мы их получили. Я следил за чемпионатом не на арене – перед телевизором. Видел великолепное выступление нашей пары. Произвело приятное впечатление", – сказал Науседа в интервью изданию Kauno diena.

"Я думаю, вскоре у нас появится возможность принять решение по этому вопросу", – прибавил он.

Президент сказал, что принимает решения очень ответственно.

"Что касается раздачи гражданства – мне не нравится это слово, лучше предоставления, – то, наверное, тут я самый сдержанный из президентов. В порядке исключения я предоставил его всего несколько раз. Всякий раз я тщательно оцениваю заслуги человека, его отдачу Литве", – сказал Науседа.

"Главное, выучить прежние ошибки, когда гражданство раздавали как баранки направо и налево за какие-то заслуги не перед Литвой, а перед конкретными людьми", – прибавил он.