Президент Литвы о гражданстве Рид: вскоре появится возможность принять решение

"Ситуация в корне изменилась. Мы долго ждали подтверждения заслуг Рид перед Литвой. сейчас мы их получили. Я следил за чемпионатом не на арене – перед телевизором. Видел великолепное выступление нашей пары. Произвело приятное впечатление", – сказал Науседа в интервью изданию Kauno diena.
"Я думаю, вскоре у нас появится возможность принять решение по этому вопросу", – прибавил он.
Президент сказал, что принимает решения очень ответственно.
"Что касается раздачи гражданства – мне не нравится это слово, лучше предоставления, – то, наверное, тут я самый сдержанный из президентов. В порядке исключения я предоставил его всего несколько раз. Всякий раз я тщательно оцениваю заслуги человека, его отдачу Литве", – сказал Науседа.
"Главное, выучить прежние ошибки, когда гражданство раздавали как баранки направо и налево за какие-то заслуги не перед Литвой, а перед конкретными людьми", – прибавил он.
Рид уже дважды обращалась за гражданством Литвы. В последний раз отказ помешал Рид и Амбрулявичюсу выступить на олимпиаде в Пекине в 2020 г.
На последнем чемпионате Европы по фигурному катанию пара завоевала бронзовые медали и улучшила свои личные рекорды.
В последний раз подобный результат на этом чемпионате показали Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, завоевавшие бронзовые медали в 2006 г.