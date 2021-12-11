Он сказал это в пятницу, после состоявшейся в четверг беседы с президентом США Джо Байденом, в которой участвовали лидеры стран "Бухарестской девятки".

"Как я сказал президенту США, это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу. Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными", - сказал Науседа на пресс-конференции в пятницу.

"Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может исполниться и самый плохой сценарий - военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы сообща должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", - сказал он.

По словам главы государства, "мы сами должны сделать все", чтобы для безопасности Литвы и региона не возникло дополнительных вызовов.

В беседе с Байденом президент Литвы также подчеркнул, что в условиях исходящей от России военной угрозы важно единство партнеров по НАТО.

"Я также отметил, что очень важно, чтобы в этих обстоятельствах мы продемонстрировали единство, и что не может быть и речи о нас без нас. Я повторил несколько раз: нельзя говорить о странах Балтии или о других членах НАТО без их участия. Поэтому самый подходящий, самый прозрачный формат, обуславливающий самое высокое взаимное доверие - это формат НАТО. И мы намерены в будущем интенсивно в этом формате работать", - сказал Науседа.

По его словам, сдерживание - это лучшее средство, чтобы "уважались права независимых государств", а Байден "берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает наши силы, чтобы был дан вполне четкий ответ и сделан ясный посыл агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа".

"Ответ будет самым жестким, как выразился президент, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким", - подчеркнул глава государства.

Беседы Байдена с партнерами по НАТО в Европе, а также с Украиной проходят на фоне обеспокоенности Запада тем, что Россия, которая в 2014 году оторвала от Украины полуостров Крым и разжигает сепаратистское восстание на востоке страны, планирует крупномасштабное вторжение.