aA
Продолжавший в четверг визит в Германии президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что следует создать такие условия, чтобы военная агрессия против Украины стоила слишком дорого.
Prezidentas Gitanas Nausėda
Prezidentas Gitanas Nausėda
© DELFI / Orestas Gurevičius

В четверг вечером Науседа вместе с премьер-министрами Латвии и Эстонии обсудил ситуацию с безопасностью в регионе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент подчеркнул, что Литва обеспокоена не только концентрацией российских вооруженных сил вблизи Украины, но и растущим их сосредоточением на территории Беларуси, сообщили в администрации главы государства.

Статьи по теме:
Президент Литвы: единство НАТО не позволит России подорвать нынешний миропорядок  (23)
Реакция посольства РФ на заявление президента Литвы: безопасность либо существует для всех, либо ни для кого  (18)

По словам Науседы, решимость союзников увеличить вооруженные силы на восточном фланге НАТО "посылает сигнал единства и прочности, а также напоминает о неделимости безопасности НАТО".

Выступая перед главами правительств Латвии, Эстонии и Германии, Науседа подчеркнул, что все действия союзников в настоящее время должны быть направлены на эффективное сдерживание. По словам президента, сделать это можно как за счет увеличения военной силы в регионе, так и за счет предусмотрения возможных санкций.

"Мы должны создать такие условия, чтобы военная агрессия против Украины обошлась слишком дорого", — сказал он.

Балтийские лидеры также обсудили с канцлером Германии экономическое сотрудничество между странами, создание новых цепочек поставок и промышленных альянсов, а также поощрение инвестиций.

После разговора с канцлером Германии президент Науседа сказал, что глава немецкого правительства "действительно хорошо разбирается в ситуации, серьезно относится к угрозам, которые возникают на границе с Украиной, и видит связи в сфере безопасности с Балтийским регионом".

"Разговор был очень конструктивным, мы говорили о том, как мы действительно можем помочь Украине, и мы говорили о широком спектре поддержки, помощи, мы также говорим о моральной поддержке, потому что иногда создается впечатление, что моральная помощь для наших друзей в Украине даже важнее, чем другие виды поддержки", – сказал Науседа в комментарии, переданном литовским СМИ по итогам встречи.

Москва сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих, но отрицает намерения вторгнуться в соседнюю страну. Часть этих сил дислоцирована в Беларуси, где на этой неделе начнутся совместные военные учения России и Беларуси.

Кроме того, Россия требует лишить Украину и Грузию возможности стать членами НАТО и сократить размещенные в Восточной Европе вооруженные силы.

Альянс утверждает, что не станет вести переговоры о своих основополагающих принципах, таких, как оборона всех союзников по блоку или политика открытых дверей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Į laisvę išėjęs dešimtis žmonių nužudęs maniakas pašiurpino žiūrovus detalėmis: per interviu papasakojo, ką padarė tėvui

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusai pametė galvą dėl išgalvotų „Didžiojo karo“ žygdarbių: įžūlaus melo paneigti nedrįso net pats Stalinas

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

Už egzaminą „Regitroje“ – kyšiai vairavimo instruktoriui: padiktuodavo schemą, kaip išlaikyti iš pirmo karto

Ernestas Naprys

Ką po 15 metų darbo su „Windows“ patyriau persėdęs prie „Mac“: „Microsoft“ turi apie ką pamąstyti

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Į Lenkiją – ne tik apsipirkti, bet ir pigiau poilsiauti: populiariausi Augustavo, Suvalkų ir Balstogės SPA centrai bei sanatorijos

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Santykiai su žymiai vyresniu vyru ar moterimi: sužinoję keletą faktų stebėsitės, kodėl daugiau žmonių neieško tokių partnerių

Kristupas Dautartas

Ar įmanoma keisti profesiją ir tapti programuotoju turint šeimą? Tai perėjęs Paulius sako – taip

Delfi Plius Valerijus Morozovas, šeimos gydytojas

Gydytojas Morozovas atsako: kodėl vis jaučiamas mėšlungis kojose ir ką daryti, jei kankina nemiga?

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Yra ko išmokti: mokslininkai išskyrė 10 moteriško orgazmo tipų

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Lietuvis parodė, kaip saulėtos šalies kurortai atrodo be turistų: kadaise už Egiptą bei Turkiją populiaresnė atostogų kryptis staiga tapo nebepatraukli

Delfi Plius John Follain, Alberto Nardelli, Natalia Drozdiak

Lavrovui – netikėtumas iš ES: būtent šito rusai nemėgsta

Delfi Plius Edgaras Savickas

Įmokos už būsto paskolas gali padidėti jau kitais metais: pavyzdžiai, kiek daugiau tektų mokėti

Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: prisigyvenom iki tiek, kad gražios ir geidžiamos pasijuntame tik paviešėjusios užsienyje

Verslas Plius Anya Andrianova

Putino finansinė tvirtovė: kaip pasiruošta galimoms sankcijoms?

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Koks turtas, atėjus krizei, nuvertėja greičiausiai, o koks yra saugiausia investicija?

Статьи по теме:

Президент Литвы в беседе с Макроном призвал укреплять восточный фланг НАТО (4)

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду обсудил...

Президент Литвы: с ростом напряженности Европа должна быть готова ко всем сценариям (44)

Европа должна быть готова ко всем возможным сценариям,...

TOP новостей

Счета за отопление сводят жителей с ума: плата увеличилась до 100-300 евро (19)

Идет последний месяц зимы. Жители получают счета за...

Министр: средняя зарплата в Литве достигла 1588 евро "на бумаге" (11)

Пандемия и карантины не остановили рост доходов...

Что ждет 16 февраля: расслабляться нельзя – для беспорядков достаточно нескольких человек (14)

Приближается 16 февраля, все чаще говорят о том, чего...

Министр здравоохранения рассказал о болезни: так переживаешь это на своей шкуре (1)

В ближайшую неделю в пандемии должен произойти перелом,...

Коронавирус в Литве: 11 114 новых случаев и 13 смертей (1)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 тыс. 114 новых...