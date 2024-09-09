Президент Литвы: нужно усилить ПВО стран Балтии

„Литва осуждает нарушения Россией воздушного пространства НАТО и поддерживает пострадавших союзников. Новый инцидент в Латвии показывает, что нам необходимо усилить противовоздушную оборону стран Балтии“, - написал Г. Науседа в социальной сети Х.

„Ротационная модель ПВО должна быть реализована, как было согласовано на Вильнюсском саммите!“ - подчеркнул президент Литвы.

Об упавшем на территории Латвии российском военном беспилотнике сообщил президент этой страны Эдгарс Ринкевичс.