Президент Литвы: нужно усилить ПВО стран Балтии

„Литва осуждает нарушения Россией воздушного пространства НАТО и поддерживает пострадавших союзников. Новый инцидент в Латвии показывает, что нам необходимо усилить противовоздушную оборону стран Балтии“, - написал Г. Науседа в социальной сети Х.
„Ротационная модель ПВО должна быть реализована, как было согласовано на Вильнюсском саммите!“ - подчеркнул президент Литвы.
Об упавшем на территории Латвии российском военном беспилотнике сообщил президент этой страны Эдгарс Ринкевичс.
„Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник. Проводится расследование. Мы поддерживаем тесные связи с нашими союзниками. Таких инцидентов на восточном фланге НАТО становится все больше, поэтому решать их нужно коллективно“, - сообщил в воскресенье президент Латвии в социальной сети X.