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Новые соглашения между государствами, такие как военный альянс, созданный между США, Австралией и Соединенным Королевством, не должны создаваться за счет НАТО, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Prezidentas Gitanas Nausėda
Prezidentas Gitanas Nausėda

"Я понимаю попытку повысить стабильность в регионах Индийского и Тихого океанов, и соглашение AUKUS является попыткой достичь этого, однако оно не должно реализовываться за счет формата сотрудничества НАТО", – заявил Г. Науседа телеканалу CNN.

При этом он добавил, что само решение создать альянс было правильным.

Это соглашение создало напряжение между Парижем и Вашингтоном, по этой причине Австралия отозвала миллиардный контракт на приобретение французских подлодок и выбрала американскую военную технику.

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В результате Париж отозвал для консультаций своего посла из Канберы и Вашингтона.

По словам Г. Науседы, в данный момент в НАТО есть разногласия, однако он отметил необходимость их разрешения путем дискуссий и согласований.

Он считает, что НАТО остается основным гарантом безопасности для Балтийского региона.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить открытый диалог", – сказал президент Литвы.

О создании нового альянса США, Соединенного Королевства и Австралии было заявлено на минувшей неделе. Ожидается, что он укрепит военные мощности с ростом конкуренции с Китаем.

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