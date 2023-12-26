Президент Литвы: ни у кого нет ответа на вопрос, когда может измениться поведение России

 
ELTA
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Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė sprendimą dėl dalyvavimo šalies vadovo rinkimuose
Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė sprendimą dėl dalyvavimo šalies vadovo rinkimuose
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что вероятность того, что Запад перестанет поддерживать Украину, очень невелика. Однако он дал понять, что если это случится, вероятность агрессии России в отношении Литвы и НАТО возрастет.

"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся повернуть все в свою пользу, то, конечно же, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах. Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет предоставлять ей необходимую помощь... Да, тогда может случиться так, но вероятность такого сценария невелика", – сказал в интервью TV3 Науседа, комментируя возобновившиеся в последнее время разговоры об угрозе со стороны России в адрес НАТО.

"Я думаю, что это только желание завязать дискуссию на пустом месте. Ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда она бросит свой взгляд в сторону НАТО", – прибавил президент.

Бюро национальной безопасности Польши предупреждало, что Россия может напасть на страны НАТО раньше чем через 3 года.

В Литве дискуссии о нацбезопасности разгорелись после интервью главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, который сказал, что в Литве избегают говорить об экзистенциальных угрозах. Кроме того, глава дипломатии Литвы сказал, что Литве не стоит полагаться только на гарантии 5-й стати НАТО.

Позже министр представил план по укреплению безопасности Литвы из 10 пунктов – он напомнил об идее всеобщего призыва, призвал больше инвестировать в оборонную промышленность, обсудить специальный налог на нужды обороны.

Однако такие заявления Ландсбергиса были приняты неоднозначно. Некоторые депутаты согласились с тем, что Литва должна готовиться к возможным угрозам, но удивлялись, почему министр ничего не предпринимает.

Дискуссии вызвала и разница в позициях Ландсбергиса и главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса – последний не был склонен придавать значение предупреждениям Ландсбергиса и утверждал, что серьезных изменений в геополитическом пространстве Литвы не существует.

Такой же позиции придерживалась и президентская служба – глава страны пожелал Ландсбергису "сесть и успокоиться". Науседа также указал, что политикам не стоит высказывать сомнения в связи с решимостью союзников защищать Литву и активировать 5-ю статью НАТО.

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