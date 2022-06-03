"Скептики могут не согласиться, но я вижу единство и на европейском уровне. Да, есть разные мнения. Много не очень нужных дискуссий и споров, проволочек, но все же, когда приходит решающий момент, Европа демонстрирует способность договариваться", - написал президент в Facebook в пятницу.

По его словам, это свидетельствует о том, что большие усилия России, чтобы рассорить государства Евросоюза, не работают, - он призвал не допускать этого и впредь.

"Агрессор не получит хороших вестей. Шестой пакет санкций, который только что был одобрен - это не конец. Меры, направленные против российской экономики, финансов, торговли, транспорта, каналов пропаганды, военных преступников, олигархов и других, будут продолжены", - сказал президент.

"Россия сегодня еще не ощутила на себе воздействия санкций в полной мере, но ощутит. Уже достаточно скоро", - утверждает он.

В пятницу, в 100-й день войны в Украине, Науседа заявил, что украинский народ "упорно и героически борется с заметно превосходящими силами агрессора. С убийцами, насильниками, грабителями и мародерами, чьи кровавые преступления ужасают весь мир".

Он сказал, что Литва "отдает свое сердце Украине", и призвал литовцев сохранять единство и помогать героям.

Украина уже более трех месяцев воюет с вторгшимися на ее территорию российскими войсками, но сталкивается с нехваткой вооружений и призывает страны Запада передать их ей как можно больше.