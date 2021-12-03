Обсуждая гибридную атаку с президентами, Науседа подчеркнул солидарность Литвы с Польшей, которая сегодня несет наибольшее бремя гибридной атаки, говорится в сообщении администрации президента.
Президенты также выразили свою решимость и далее развивать стратегическое партнерство между Украиной, Литвой и Польшей в области безопасности и обороны, экономики, энергетики и других сферах, а также подтвердили в трехстороннем заявлении и свою решимость поддерживать и развивать партнерство в формате "Люблинского треугольника".
На встрече Науседа заявил, что Литва поддерживает суверенный выбор Украины и ее европейские устремления.
"Провозглашение и признание независимости Украины 30 лет назад стало важным событием на пути к полному европейскому объединению, и сегодняшние проблемы только сближают наши страны и всю Европу", - цитируются слова президента в заявлении администрации главы государства.
В этом году в Литву попали более 4 тысяч нелегальных мигрантов.
Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией. В связи с увеличением нелегальной миграции на участке границы Литвы с Беларусью объявлено чрезвычайное положение.
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