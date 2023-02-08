Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной безопасности, поддержки Украины и подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле. Президент также выразил свою поддержку стремлению Швеции стать членом Альянса, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

"Мы должны помочь украинцам победить в этой кровопролитной войне, потому что только победа обеспечит долгосрочную безопасность и стабильность в Европе. Устойчивая и долгосрочная военная и экономическая помощь Украине является ключевым фактором, особенно в ближайшие месяцы, когда ожидается масштабное наступление России-агрессора. Необходимые первые решения союзников о предоставлении Украине тяжелого вооружения, нужного для ее обороны, уже приняты, но теперь мы должны его наращивать и расширять", - сказал глава Литвы.

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Президент подчеркнул важность присутствия сил НАТО в странах Балтии для обеспечения безопасности и обороноспособности региона. По словам главы государства, Швеция могла бы стать составным элементом этой миссии, а в будущем вместе с Финляндией присоединиться к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Г. Науседа подчеркнул необходимость еще большего укрепления связей между двумя странами в экономической и научной сферах, интеграции в цепочки поставок и реализации крупных проектов Европейского союза. Президент выразил надежду на то, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение между ответственными структурами Литвы и Швеции о перераспределении сверхплановых доходов от электроэнергии.

Участники встречи также рассмотрели приоритеты председательства Швеции в Совете ЕС, касающиеся достижения солидарной всесторонней поддержки Украины, включая ее вступление в ЕС, обсудили расширение санкций против России и Беларуси и использование замороженных средств кремлевского режима для восстановления Украины.

В ходе встречи была подчеркнута важность внимания к устойчивости экономики ЕС, развитию промышленности Сообщества, в том числе оборонной, укреплению внутреннего и энергетического рынков, а также отмечена важность борьбы с попытками авторитарных режимов инструментализовать миграцию.