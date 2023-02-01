По его словам, по мере того, как в стране уменьшается количество малых поставщиков продуктов питания, растут и цены на продовольственные товары.

"Мы их (малых поставщиков – ELTA) вытесняем с рынка. Иногда мы делаем это намеренно, особенно когда в игру вступают силы рыночной конкуренции, мы видим, что малые фермеры и торговцы теряют свои места в отношениях с крупными торговыми центрами, которые отдают приоритет крупным поставщикам", - во вторник в Кедайняй журналистам сказал Г. Науседа.

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"Когда малые поставщики уходят, крупных поставщиков становится меньше, и соответственно они получают дополнительную рыночную силу. В конечном итоге это приводит к тому, что цены растут во всех цепочках – и производстве, логистике, торговле", - сказал президент.

По его словам, ненормально, что продукты местного производства вывозятся из страны, заменяя их иностранными товарами.

"Свою продукцию хорошего качества, часто местного производства, мы вывозим в другие страны и продаем по более высокой цене. Это ненормально", - сказал глава страны, подчеркнув, что в Литве "мы перестали дифференцировать продукты по их качеству".

"Мы ориентируемся только на цену, покупаем самые дешевые товары. Часто избыточную продукцию, которая поступает к нам из других стран", - сказал Г. Науседа.

Президент утверждает, что рост цен на продовольствие в Литве "значительно превышает рост цен на другие товарные группы и аналогичные инфляционные процессы в других странах Евросоюза".

По словам Г. Науседы, учреждения, участвующие в публичных закупках, должны отдавать приоритет продукции литовского происхождения от малых поставщиков.

"Есть много бюрократических препятствий, в том числе в процессе государственных закупок, и мы до сих пор не можем выбраться из того порочного круга, на который сетуем уже много лет", - сказал Г. Науседа.

"Надеюсь, что Служба публичных закупок действительно с энтузиазмом и положительно относиться к этому вопросу. Надеюсь, что положительный опыт некоторых самоуправлений распространится", - сказал он.