Президент Литвы: нельзя торговать санкциями с Россией

Так он отреагировал на заявления Турции, что Россия "законно" требует снятия санкций в обмен на помощь в перевозке запасов зерна из Украины.

"Если мы начнем сомневаться в целесообразности санкций или торговать ими, это создаст дополнительные стимулы для России применять новые формы агрессии", - заявил президент в среду на пресс-конференции.

"Можем достичь такого уровня, когда от санкций мало что останется, а Россия будет пользоваться всеми возможностями для расширения своей агрессии в Украине", - заявил Г. Науседа.

Украина, один из самых крупных поставщиков зерновых, не может пользоваться своими черноморскими портами, так как их блокирует флот России. Запад обсуждает возможность вывоза зерновых по железной дороге.

"Российская агрессия сблизила союзников, необходимо усиливать НАТО"

Российская агрессия сблизила союзников, однако в дальнейшем НАТО следует укреплять оборону, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом он сказал в среду после встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

"Приближающийся саммит НАТО в Мадриде будет прекрасным поводом для Альянса продемонстрировать решительность, силу и единство перед лицом российской агрессии. Это мы можем сделать путем усиления своей обороны, а особенно усиливая восточные фланг НАТО. Это дело не только этого региона, но и всего Альянса", - отметил Г. Науседа.

Он добавил, что ожидает поддержки от Греции в обсуждении этого вопроса на саммите НАТО.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц обещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО, увеличив до размера бригады.

На встрече с лидером Греции Г. Науседа выразил соболезнования по поводу гибели в Мариуполе членов греческой общины.

Лидеры обеих стран обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы европейской безопасности и обороны, энергетической независимости, поддержку Украине, европейскую политику добрососедства.

Президент Литвы заявил, что идет интенсивное сотрудничество в ЕС, особенно в сферах экономики, миграции, охраны внешних границ и др.

Г. Науседа подчеркнул, что Европа обязаны увеличивать давление на Россию, а 7 пакет санкций ЕС будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Также президент отметил, что важно продолжать Украину, как можно скорее предоставить ей статут кандидата на членство в ЕС.