"Мы обеспокоены и считаем, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать думать о безопасности восточного крыла Альянса. Нам нужно дислоцировать гораздо более эффективные системы ПВО. Они нужны вдоль всей восточной границы НАТО. Неэффективно иметь их только в Польше, но не в странах Балтии. Поэтому наша важнейшая цель – обеспечить противовоздушную оборону стран Балтии и других стран НАТО, чтобы снизить вероятность подобных несчастий в будущем", - заявил радиожурналистам Г. Науседа во время визита в Чехию.

Оценивая угрозы, исходящие от России для Литвы, глава страны отметил, что возникающие опасности никоим образом не зависят от позиции или риторики Вильнюса на международной арене. Однако, по словам президента, кремлевский режим придерживается геополитического видения восстановления Советского Союза, поэтому угрозы сохраняются.

"С учетом этого, мы должны сделать все возможное, чтобы коллективная оборона НАТО была эффективной на все 100 процентов. Потому что иначе нам постоянно будут угрожать. Чтобы избежать войны, мы должны создать наилучшую возможную систему сдерживания. И лучший сдерживающий фактор – это eFP (передовые силы НАТО – ЭЛЬТА) вместе с планами воздушной обороны и региональной обороны, которые должны быть подготовлены до предстоящего в следующем году саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал глава страны.

"Нам нужно перейти от деклараций к практическим решениям", - добавил он.