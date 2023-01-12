Президент Литвы: недостаточно завоевать свободу, ее нужно защищать

"32 года назад 14 защитников свободы отдали свои жизни, сражаясь за независимость нашей страны. Мы никогда не забудем. Мы никогда не перестанем благодарить их и всех, кто в ту ночь проявил непоколебимую решимость и любовь к Родине. Благодаря усилиям их воли сегодня мы являемся свободным и независимым государством.

Недостаточно свободу завоевать, ее нужно защищать. Сегодня наши украинские братья мужественно борются за свою независимость. В их глазах горит тот же огонь, что горел в сердцах наших защитников свободы. Огонь, который символически горит и сегодня, напоминая нам о триумфе Литвы и о тех, кто уже не смог его увидеть", - сказал Г. Науседа накануне Дня защитников свободы.

"Будем же едины, тверды и тьма неизбежно сменится светом", - призвал Г. Науседа.

13 января в Литве отмечают День защитника отечества. В январе 1991 года правление СССР пыталось, применив военную силу, свергнуть законную власть, которая 11 марта 1990 г. объявила о независимости Литвы.

Во время этих действий агрессора погибли 14 человек, больше 800 получили ранения. Советским военным удалось захватить телебашню и здание Литовского радио и телевидения, однако они не рискнули напасть на Верховный совет-Восстановительный сейм, который обступили и готовы были защищать тысячи людей.