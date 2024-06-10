Президент Литвы не удивлен победой Гражулиса на выборах в ЕП: надо делать выводы

„(Избрание П. Гражулиса) меня совершенно не удивило. Всегда находятся люди, которые пользуются настроением части населения и делают это весьма ловко – я говорю о господине Вайткусе на президентских выборах, о господине Гражулисе не только на выборах в ЕП, но и на многих других выборах. Они делают свое дело, а демократические силы в этом случае проигрывают, потому что не предлагают альтернатив или тех путей решения, которых ждут люди“, – заявил Г. Науседа журналистам в Пагегяе.