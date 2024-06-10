Президент Литвы не удивлен победой Гражулиса на выборах в ЕП: надо делать выводы

„(Избрание П. Гражулиса) меня совершенно не удивило. Всегда находятся люди, которые пользуются настроением части населения и делают это весьма ловко – я говорю о господине Вайткусе на президентских выборах, о господине Гражулисе не только на выборах в ЕП, но и на многих других выборах. Они делают свое дело, а демократические силы в этом случае проигрывают, потому что не предлагают альтернатив или тех путей решения, которых ждут люди“, – заявил Г. Науседа журналистам в Пагегяе.
„Если взглянуть с европейской перспективы, и видя, что таких гражулисов и даже более ярких там много и их всё больше, то здесь мы не должны удивляться, а должны сделать выводы, что делать, чтобы всё-таки традиционные партии по-прежнему оставались основной альтернативой нашему народу для выбора“, – добавил президент.
На завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент наибольшее количество мест получил Союз Отечества-Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.
По одному мандату получили Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.