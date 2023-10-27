Президент Литвы не сомневается, что ЕС окажет Украине финансовую поддержку

"Это был обмен мнениями по поводу самих принципов. В своем выступлении я подчеркнул сторону увеличения расходов и, без сомнения, сумма в 50 млрд евро для Украины прозвучала сегодня из уст многих лидеров. Можно сказать, что абсолютное большинство не обсуждает этот вопрос и считает, что поддержка Украины на данный момент является нашим главным приоритетом", - о рассматриваемом фонде поддержки Украины в Брюсселе рассказал президент.
"И, несмотря на все вызовы на Ближнем Востоке, мы должны искать не только меры военной помощи, но и помочь Украине не развалиться как экономике, как государству, что невозможно без финансовых вливаний", - добавил Г. Науседа.
Однако в данный момент между европейскими лидерами есть разногласия, откуда следует брать средства для создания фонда поддержки Украины, говорит президент.
"Однако мы должны признать, что мы пока принципиально не договорились о том, какие источники мы будем использовать для генерации этих денег, и здесь столкнулись мнения, что это нужно делать путем перераспределения средств, или, другими словами, путем урезания средств по другим направлениям, или за счет собственных новых ресурсов", - сказал Г. Науседа.
Однако президент не сомневается, что после обсуждения финансовых источников Украина получит поддержку со стороны европейских стран.
"Дискуссии будут продолжаться, в первую очередь относительно самих источников и самой структуры бюджета, но чем бы они ни закончились, я думаю, что финансовая поддержка Украине будет непременно оказана", - подчеркнул глава страны.
Г. Науседа, выступая на заседании Европейского совета, подчеркнул важность средств, необходимых для военной мобильности. Хотя, по словам президента, о военной мобильности сейчас говорят лишь несколько стран, ожидается понимание по этому вопросу.
"Я подчеркнул значение военной мобильности. (...) Сейчас, когда у нас новый статус-кво, средства на военную мобильность крайне важны, потому что я вряд ли могу себе представить укрепление принципа передовой обороны без военной инфраструктуры и особенно транспортной инфраструктуры", - сказал президент.
"Понимая, что война в Украине подчеркивает и обнажает уязвимость нашего восточного фланга, мы надеемся на понимание в этом вопросе", - добавил Г. Науседа.