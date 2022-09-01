aA
Президент Гитанас Науседа считает, что не следует придавать особую значимость визиту президента России Владимира Путина в Калининград.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

"Я никак особо не реагирую, есть дела поважнее, сегодня 1 сентября, День науки и знаний. Это более значимое событие, чем визит Владимира Путина в Калининград", - в четверг журналистам заявил Г. Науседа.

Визит В. Путина в Калининград президент связывает с приближающимися региональными выборами.

"Я думаю, что это внутренняя политика России. Вы прекрасно знаете, что приближаются региональные выборы, видимо, этим визитом попытаются поддержать действующего губернатора Калининграда", - сказал Г. Науседа.

Статьи по теме:
"Ко Дню знаний, но не только": на этой неделе Путин посетит Калининград

"Поэтому нас это не должно слишком заботить. И вообще, надо быть спокойнее и меньше придавать значения российской риторике, которая порой выходит за любые рамки", - добавил глава страны.

ЭЛЬТА напоминает, что в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе В. Путин посетит Калининград.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Vladimiras Putinas Gitanas Nausėda

Президент Литвы: не следует придавать особую значимость визиту Путина в Калининград

Президент Гитанас Науседа считает, что не следует...

M. Chodorkovskis Garis Kasparovas

Ходорковский и Каспаров призывают не вводить полный запрет на визы для россиян

Российские оппозиционеры, критики Кремля Михаил...

Тысячи украинских детей 1 сентября пришли в литовские школы

Десятиклассница Богдана Арсенюк из Киева 1 сентября...

Gitanas Nausėda

Президент Литвы: мы должны помочь людям пережить эту зиму

С приближением отопительного сезона государство в...

Владельцев загрязняющих окружающую среду автомобилей ждут сложные времена: ограничения и налоги

С 2023 года водителей в Литве ждут перемены....